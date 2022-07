Habecks Höllenritt

Es ist der Mann mit den Zierfischen, der den Protest kurz leiser werden lässt. Jürgen Schaffer muss fast ins Mikrofon schreien, um gehört zu werden über die Pfiffe, Buh-Rufe und Tröten, die am Donnerstagabend über den Ehrenhof in Bayreuth hallen. „Ich bin einer von euch“, ruft er in Richtung der Demonstrierenden, in der Hoffnung, zu Wort zu kommen. „Ich bin hier, und ich hab’ ein

...