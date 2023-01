China öffnet die Grenzen

Peking/Berlin. Nach fast drei Jahren Corona-Abschottung hat China seine Grenzen wieder geöffnet. Einen Monat nach dem Ende der rigorosen Null-Covid-Politik reisten am Sonntag als erste Besucher wieder einige Zehntausend Hongkonger über die Grenzübergänge in die Volksrepublik. Wegen der massiven Corona-Welle in China und aus Sorge vor neuen Virusvarianten rät das Auswärtige Amt in Berlin allerdings „aktuell von nicht notwendigen Reisen“ in das Land ab.

Die Infektionszahlen in China seien auf dem höchsten Stand seit Beginn der Pandemie 2020: „Das chinesische Gesundheitssystem ist überlastet, auch die ausreichende Versorgung in medizinischen Notfällen ist davon betroffen“, heißt es in den Reise- und Sicherheitshinweisen des Außenamtes. Ab Montag gilt China (ausgenommen Hongkong) nach Angaben des Robert Koch-Instituts laut neuer Einreiseverordnung als „Virusvariantengebiet, in dem eine besorgniserregende Virusvariante aufzutreten droht“.

Ab dann soll auch die Testpflicht gelten: Reisende aus China müssen damit vor dem Abflug nach Deutschland mindestens einen negativen Antigenschnelltest vorweisen, der maximal 48 Stunden alt ist. Kontrolliert werden soll das von den Fluggesellschaften. Zudem sollen Reisende nach der Landung getestet werden können. Deutschland will außerdem das Abwasser von Flugzeugen aus China auf neue Coronavirus-Varianten untersuchen. dpa