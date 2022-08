Auch die Zukunft der Atomkraft hängt jetzt am Stresstest

Noch gut drei Monate sind es, bis nach der aktuellen Gesetzeslage die letzten drei Kernkraftwerke in Deutschland vom Netz gehen sollen. Doch je näher das Datum rückt, desto drängender stellt sich die Frage, ob Atomstrom in der Energiekrise verzichtbar ist. Die Bundesregierung will das mit einem zweiten Stresstest beantworten lassen – die wichtigsten Informationen im Überblick:

Was ...