Analyse der Mannheimer Forschungsgruppe: Warum die SPD in Niedersachsen gewonnen hat

Die SPD feiert bei der Landtagswahl in Niedersachsen einen Triumph, die CDU muss dagegen nach ihren Erfolgen bei den Abstimmungen in Schleswig-Holstein und NRW am Sonntag eine bittere Niederlage hinnehmen. „Auch bei dieser Landtagswahl hat es sich gezeigt, wie entscheidend die personelle Konstellation ist, wenn der Regierungschef seinen Amtsbonus ausspielen kann“, sagt Matthias Jung von der

...