55 Prozent wollen AKW noch länger

Berlin/Mannheim. Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland ist dafür, die drei noch aktiven Atomkraftwerke (AKW) auch nach April 2023 weiter zu betreiben. 55 Prozent der Befragten sprachen sich im am Freitag veröffentlichten „Politbarometer“ der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen dafür aus, die drei AKW wegen der Energiekrise noch länger als von der Bundesregierung vorgesehen zu nutzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Montag nach tagelangem Streit zwischen FDP und Grünen seine Richtlinienkompetenz genutzt und die zuständigen Minister angewiesen, Gesetzesvorschläge zu machen, damit die Kernkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland über das Jahresende hinaus bis zum 15. April 2023 weiterlaufen können. Von den gut 1400 Befragten waren 36 Prozent in der Umfrage für diese Variante. Eigentlich hätten die drei AKW am 31. Dezember dieses Jahres vom Netz gehen sollen. Acht Prozent sind laut der Umfrage dafür, die Atomkraftwerke wie geplant zum Jahresende abzuschalten.

Ampel ohne Mehrheit

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, könnten SPD (19 Prozent) und Union (28) jeweils leicht zulegen, Grüne (21) und FDP (6)hätten Verluste, die AfD wäre mit 15 Prozent so stark wie seit fast vier Jahren nicht mehr und die Linke bliebe stabil bei 5 Prozent. Damit gäbe es für eine „Ampel“ knapp keine Mehrheit mehr. Reichen würde es dagegen für Schwarz-Grün. dpa/red