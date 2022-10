Wohlfahrtsverbände fordern deutlich mehr Hilfen vom Land

Baden-Württemberg. Wohlfahrtsverbände in Baden-Württemberg fordern deutlich mehr Einsatz von der Landesregierung im Kampf gegen Armut. Angesichts von etwad steigenden Energiepreisen seien schnelle Hilfen gefragt, sagte der Sprecher der Liga der freien Wohlfahrtspflege, Michael Karmann, zu der etwa Caritas, DRK und Diakonie gehören. "Wir gehen davon aus, dass Haushalte mit bis zu 4000 Euro brutto deutliche Schwierigkeiten dabei haben werden, Nachzahlungen zu leisten, die im vierstelligen Bereich liegen."

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Laut einer Auswertung des Statistischen Landesamtes fallen im Südwesten fast ein Viertel (23,8 Prozent) der Haushalte in den Bereich der einkommensschwachen Gruppe. Das sind mehr als 2,6 Millionen Menschen - davon rund 573 000 Kinder und Jugendliche. Mit der landesweiten Aktionswoche "Armut bedroht alle" will die Landesarmutskonferenz von Montag an stärker auf das Thema aufmerksam machen.