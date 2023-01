Schickt die SPD Nancy Faeser ins Rennen?

Am Freitag will die hessische SPD die Katze aus dem Sack lassen: Bei einem Treffen führender Politiker der Landespartei im osthessischen Friedewald will die Partei verkünden, ob Bundesinnenministerin Nancy Faeser als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl am 8. Oktober geht und damit nach nur gut einem Jahr im Bundeskabinett von Olaf Scholz (SPD) um ein ganz anderes Amt kämpft. Als Anwärterin

...