Petra Olschowski als Wissenschaftsministerin vereidigt

Stuttgart. Stehende Ovationen fast aller Abgeordneter und ein großer Blumenstrauß vom eigenen Fraktionschef Andreas Schwarz: Petra Olschowski (Grüne) ist nun die neue Wissenschaftsministerin des Landes. Nach ihrer Wahl wurde sie am Mittwoch im Landtag in Stuttgart vereidigt. Olschowski sprach ihren Eid ohne die Formal "so wahr mir Gott helfe".

Die bisherige Amtsinhaberin Theresia Bauer (Grüne) will Oberbürgermeisterin in ihrer Heimatstadt Heidelberg werden. Olschowski war sechs Jahre lang Staatssekretärin in Bauers Ministerium. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) würdigte Bauers Verdienste am Mittwoch. Die Ministerin habe das Amt so geprägt wie wenige vor ihr, sagte er.