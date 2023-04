Mannheim erhält rund 15 Millionen Euro für Flüchtlingshilfe

Rhein-Neckar. Das Land Baden-Württemberg hat den Kommunen weitere 450 Millionen Euro für die Flüchtlingshilfe überwiesen. Die Stadtkreise Mannheim und Heidelberg erhalten rund 14,8 Millionen Euro beziehungsweise 4,6 Millionen Euro. Der Rhein-Neckar-Kreis wird dabei mit rund 19,9 Millionen Euro bedacht.Das Geld hatte der Bund dem Land und den Kommunen zugesagt. Allerdings sind die Bundesmittel für 2023 bislang noch gar nicht geflossen. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Landesministeriums für Finanzen hervor.

Der in Heidelberg geborene Finanzminister Dr. Danyal Bayaz (Bündnis 90/Die Grünen) sagt dazu: „Wir haben die Mittel vom Bund zwar noch nicht erhalten, aber die Kommunen brauchen die Unterstützung jetzt. Deshalb gehen wir als Land in Vorleistung.“

Bereits im vergangenen Jahr hatte das Land die Bundesmittel in Höhe von 260 Millionen Euro vollständig an die Kommunen weitergegeben. Einen weiteren Teil der zugesagten Bundesmittel in Höhe von je 11 Millionen Euro für dieses und nächstes Jahr stellt das Land den Kommunen über den kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung. Sie dienen der Betreuung und Versorgung unbegleiteter minderjähriger Geflüchteter.

Ebenso fließen in diesem und im nächsten Jahr jeweils rund 43 Millionen Euro im Rahmen des sogenannten Paktes für Integration an die Kommunen. Der Pakt für Integration ist ein wesentliches Instrument für die Integration von Geflüchteten vor Ort. Er umfasst zum Beispiel die Förderung des Integrationsmanagements, der Schulsozialarbeit oder von Sprachkursen.

„Wir unterstützen unsere Kommunen sehr umfangreich bei der Betreuung und Versorgung von Geflüchteten. Das würde ich mir auch vom Bund wünschen. Länder und Kommunen können diese Herausforderung ohne zusätzliche finanzielle Unterstützung des Bundes nicht dauerhaft bewältigen“, sagt Finanzminister Dr. Danyal Bayaz.