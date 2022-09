Trotz der für eine Entlastung der Bürger entscheidenden Sitzung von Bund und Ländern am Dienstag in Berlin wird Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) eine seit langem geplante USA-Reise antreten. Kretschmann wird mit einer Delegation am Sonntag für eine Woche nach Pennsylvania und Kalifornien fliegen, um sich dort über Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit zu

...