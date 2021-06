Ein Platz zwischen Nähe und Distanz

Seit fast 37 Jahren ist Peter Reinhardt landespolitischer Korrespondent dieser Redaktion in Stuttgart. In dieser Zeit haben in Baden-Württemberg fünf Ministerpräsidenten regiert, die der 65-Jährige journalistisch begleitet hat. An diesem Mittwoch geht „pre“, so das Kürzel des Kollegen, in den Ruhestand. Diese Redaktion wünscht ihm alles erdenklich Gute.

Im August 1981 war Reinhardt, der aus Weikersheim ( Main-Tauber-Kreis) stammt, als Volontär zum „Mannheimer Morgen“ gekommen. Vor dem Wechsel nach Stuttgart war er zwei Jahre Redakteur in der Politikredaktion. red