Von Gerhard Kneier

Frankfurt. Nach der Wahl ist vor der Wahl: In Hessens größter Stadt Frankfurt am Main rüsten sich CDU und SPD für die Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters in knapp drei Wochen. CDU-Kandidat Uwe Becker, der im ersten Wahlgang am Sonntag mit 34,5 Prozent vorne lag, will jetzt versuchen, möglichst viele Stimmen der Grünen zu gewinnen, deren Kandidatin mit Platz

...