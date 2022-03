"Blitzermarathon" gegen Raser: Zahlreiche Kontrollen am Donnerstag - auch in der Region

Rhein-Neckar. Autofahrer im Südwesten aufgepasst: Die Polizei hat an diesem Donnerstag bei einem sogenannten Speedmarathon die Raser verstärkt im Blick. Es soll zahlreiche Geschwindigkeitskontrollen in Baden-Württemberg geben, teilte das Innenministerium am Mittwoch mit.

Auch die Polizei in Mannheim, Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis beteiligt sich am europaweiten Kontrolltag. Wie ein Sprecher am Morgen mitteilte, sei man mit allen verfügbaren Messgeräten und dem entsprechend notwendigen Personal im Einsatz.

Die Verkehrssicherheit habe in Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren ein sehr hohes Niveau erreicht, sagte Strobl. "Trotzdem müssen wir festhalten, dass im letzten Jahr 126 Menschen auf unseren Straßen ihr Leben verloren haben - und das nur, weil ein Verkehrsteilnehmender zu schnell unterwegs war." Nicht angepasste Geschwindigkeit sei nach wie vor die Unfallursache Nummer eins für tödliche Verkehrsunfälle. "Jeder muss damit rechnen geblitzt zu werden, wenn er sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hält", sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) laut Mitteilung.

Kontrollen auch in Rheinland-Pfalz und Hessen

24 Stunden lang müssen sich Autofahrer etwa in Hessen, Bayern, Rheinland-Pfalz, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern auf vermehrte Kontrollen einstellen.

Die Zahl der bundesweiten Blitzer war im Vorfeld unklar. Allein in Hessen sollen an knapp 300 Messstellen über 800 Polizistinnen und Polizisten zum Einsatz kommen. In Bayern sollen an etwa 2200 möglichen Kontrollpunkten etwa 2000 Einsatzkräfte arbeiten. Hier beginnt der "Blitzermarathon" am Donnerstagmorgen und endet am Freitagmorgen.

Der "Blitzermarathon" oder auch "Blitzmarathon" ist eine jährliche Aktion und wird vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk "Roadpol" koordiniert. Das Netzwerk hat das Ziel, die Sicherheit auf europäischen Straßen zu verbessern und plant hierzu jedes Jahr europaweite Verkehrsüberwachungsaktionen. (mit dpa)