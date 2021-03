  Prognosen: SPD gewinnt Wahl in Rheinland-Pfalz deutlich

Die SPD von Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat in Rheinland-Pfalz die Landtagswahl am Sonntag klar gewonnen. Die CDU stürzt laut den Prognosen von ARD und ZDF dagegen wohl auf ihr bisher schlechtestes Ergebnis im Land ab.

Eine Prognose von infratest dimap sieht den Wahlausgang wie folgt: SPD 34,5 Prozent, CDU 26, die AfD 10,5 Prozent. Die FDP würde demnach mit 6,5 Prozent ebenso wieder in den Landtag einziehen, wie die Grünen mit 8,5. Auch die Freien Wähler könnten mit 5,5 Prozent den Sprung in das Landesparlament schaffen.

Bei der letzten Landtagswahl vor fünf Jahren war erneut die SPD stärkste Partei im Landtag geworden. Die Sozialdemokraten um ihre Ministerpräsidentin Malu Dreyer erzielten 36,2 Prozent und verwiesen die CDU mit 31,8 Prozent auf den zweiten Platz. Die AfD, die erstmals in Rheinland-Pfalz antrat, bekam 12,6 Prozent. Der FDP gelang mit 6,2 Prozent der Wiedereinzug ins Parlament. Für die Grünen wurde der Wahlabend zur Zitterpartie, sie schafften mit 5,3 Prozent nur knapp den Sprung über die Fünfprozent-Hürde.

Anders als bei der Wahl in Baden-Württemberg haben die Wählerinnen und Wähler in Rheinland-Pfalz zwei Stimmen zu vergeben. Mit der Erststimme konnten sie mitbestimmen, wer in ihrem Wahlkreis das Direktmandat gewinnen sollte. Mit der Zweitstimme wird eine Partei oder Wählervereinigung gewählt. Die Anzahl an Zweitstimmen entscheidet, welche Partei wie viele Plätze im Landtag bekommt.