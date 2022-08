Zweites Special mit Qi Gong

Viernheim. Ende Juni fand mit „Qi Gong am Anglersee“ das erste „Sport im Park-Special“ der Saison statt. Nun soll es am Samstag, 20. August, ab 9 Uhr eine zweite Auflage von „Qi Gong am Anglersee“ geben.

Am Anglersee gibt es wieder ein Qi Gong Special. © Stadt

Interessierte können wie schon bei der Premiere, die bei strahlendem Sonnenschein stattgefunden hat, kostenlos die chinesische Meditationsform ausprobieren. Treffpunkt ist vor der Anglerhütte des Angelsportvereins.

Bei dem einstündigen Angebot in idyllischer Atmosphäre am Anglersee kann entspannt in das Wochenende gestartet werden. Qi Gong wird auch als Meditation in Bewegung sowie als Heilatmen bezeichnet und heißt übersetzt „Energiearbeit“. Es wird mit dem Körper, dem Atem und der Vorstellungskraft gearbeitet.

Regelmäßige Qi Gong-Übungen können dabei helfen, Krankheiten vorzubeugen und die Selbstheilungskräfte anzuregen. Das Angebot der Volkshochschule Viernheim wird angeleitet von der Übungsleiterin Beate Rahn. Zur Teilnahme am Qi Gong-Special werden weder eine Matte noch sonstige Hilfsmittel benötigt. Interessierte können also einfach vorbeikommen und mitmachen.

Wenig Parkmöglichkeiten

Die Stadt Viernheim macht darauf aufmerksam, dass aufgrund der Baumaßnahme zum Neubau eines straßenbegleitenden Rad- und Gehweges entlang der Landesstraße L 3111 zwischen Viernheim und Hüttenfeld durch Hessen Mobil der Parkplatz direkt am Anglersee nur eingeschränkt zur Verfügung steht. Daher wird empfohlen, zu dem Kurs sportlich mit dem Fahrrad zu kommen.

Weitere Informationen zu „Sport im Park“, dem regulären Wochenprogramm sowie aktuelle Informationen zu dem Qi Gong-Special gibt es auf der Homepage der Stadt Viernheim unter www.viernheim.de/sportimpark sowie auf der Facebookseite zu dem Event unter www.facebook.com/sportimparkviernheim. red