Zweiter Testspielerfolg

Viernheim. Die Vorbereitung läuft für den Fußball-Landesligisten TSV Amicitia Viernheim bisher recht gut. Seit fast zwei Wochen läuft der Trainingsbetrieb, und die beiden bisherigen Testspiele wurden gewonnen. Dem deutlichen 6:0-Auswärtssieg am vergangenen Sonntag beim VfL Birkenau folgte am Donnerstag ein 4:2-Erfolg beim FK Srbija Mannheim, der gerade aus der Landesliga Rhein-Neckar in die Kreisliga Mannheim abgestiegen ist.

Viernheims Trainergespann Patrick Marschlich und Timo Endres konnte erneut auf einen großen Spielerkader zurückgreifen, was bei den herrschenden Temperaturen sicher ein Vorteil ist. Außerdem wurde bei der Aufstellung fleißig rotiert, schließlich soll jeder Akteur seine Qualitäten unter Beweis stellen können.

Auf dem Kunstrasen des ASV Feudenheim, wo die Serben ihre neue Heimat gefunden haben, brachte Erik Anhölcher die Blaugrünen früh in Führung (3.). Alexandros Giannakidis (6.) und Srdjan Marjan (43.) drehten aber noch vor dem Pausenpfiff die Partie zugunsten der Gastgeber.

Im zweiten Abschnitt schaffte Tim Achilles den schnellen Ausgleich (53.) und nur drei Minuten später stellte Rastin Ansari Khaledi mit seinem ersten Treffer im Dress der ersten Mannschaft den Spielstand auf 2:3. Jetzt dominierten die Südhessen die Partie und sorgten durch Anhölchers zweites Tor in der 79. Minute für klare Verhältnisse.

Am Sonntag, 24. Juli, 17 Uhr, wird es für den Landesligaaufsteiger TSV Amicitia erstmals ernst. Dann steht das Pokalspiel der ersten Runde im Verbandspokal beim SKV Sandhofen auf dem Plan. Die Mannheimer schafften ihrerseits den Sprung in die Kreisliga und gelten als unangenehmer Gegner. „Wir nehmen Sandhofen sehr ernst, wollen im Pokal allerdings so weit wie möglich kommen“, lässt Marschlich keinen Zweifel daran, wer diese Partie gewinnen wird.

Die Spieler der zweiten Mannschaft des TSV Amicitia haben am Wochenende gleich zwei Testspiele vor der Brust. Am Samstag, 23. Juli, 13 Uhr, steht die Partie beim TSV Sulzbach an, am Sonntag, 24. Juli, wird um 15 Uhr bei der FSG Bensheim gespielt. JR