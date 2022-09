Vulkan will Wohnungen und Firmen in Viernheim mit Erdwärme heizen

Viernheim. Was ist Geothermie, was passiert bei den Bodenuntersuchungen und was sind die Risiken dieser noch recht jungen Technik? Diese und ähnliche Fragen mussten Mitarbeiter der Firma Vulcan Energie Ressourcen GmbH aus Karlsruhe auf dem Viernheimer Wochenmarkt in der Schulstraße beantworten. Wie bereits berichtet soll in absehbarer Zeit das mögliche Vorkommen von Lithium in Viernheim

...