Vorlesen in der Bibliothek

Viernheim. Die Stadtbibliothek bietet am Donnerstag, 9. Februar, von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr eine Vorlesestunde für Kinder ab drei Jahren an. Das hat das städtische Kulturamt mitgeteilt.

Vorgelesen werden das Kamishibai (die Handlung wird mit Bildtafeln dargestellt) „Fasching, Fastnacht & Karneval feiern mit Emma und Paul“ und „Karneval der Tiere.“ Wer möchte, kann gerne verkleidet kommen. Es werden auch Faschingsmasken gebastelt. Dafür wird ein Kostenbeitrag von zwei Euro fällig.

Interessenten melden sich für den Vorlesenachmittag per Telefon 988-450 oder per Mail stadtbibliothek@viernheim.de an. red