Viernheimer Kantor geht in Ruhestand

Nach 35 Jahren als Kantor in den evangelischen Kirchengemeinden Viernheims wird Martin Stein am Sonntag, 29. Januar, in den Ruhestand verabschiedet. Sein Beruf ist für ihn der schönste, den die Kirche zu bieten hat.