Viernheimer Farben auf dem Podest

Viernheim. Mit knapp 40 Startern war der TSV Amicitia einer der teilnehmerstärksten Vereine beim Ladenburger Triathlon-Festival. Und die blau-grünen Farben waren gleich mehrmals auf dem Siegerpodest vertreten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der erste Startschuss fiel früh für die jüngsten Teilnehmer. Bei den Schülern C erreichte Bruno Petri über 50 Meter Schwimmen, zwei Kilometer Radfahren und 400 Meter Laufen den dritten Platz. Bei den Mädchen holte sich Sofia Vecchi den achten Platz. In der Altersklasse der Schülerinnen B bewältigten Melanie Schott und Anastasia Shustov schon die doppelte Distanz. Mit den Plätzen fünf und sechs landeten die beiden Viernheimerinnen unter den Top-Zehn.

Die Altersklassen Schüler A und Jugend B starteten über die Distanz 200 Meter Schwimmen, 7,5 Kilometer Radfahren und zwei Kilometer Laufen. Diese Strecke bewältigte Arne Bausewein am schnellsten, der sich den Sieg in der Altersklasse Jugend B sicherte. Corvin Münch verpasste um vier Sekunden den Bronze-Rang der Jugend B, Leo Grubert kam auf Platz neun ins Ziel.

Mehr zum Thema Triathlon Besonderer Fan an der Strecke Mehr erfahren Leichtathletik In der Bestenliste weit vorne Mehr erfahren

Bei den Schülern A liefen für den TSV Amicitia Enno Müller, Marlon Münch, Moritz Richter und Nick Schuhmacher hintereinander auf den Plätzen vier bis sieben ins Ziel ein. Phil Petri und Kallum Campbell belegten knapp dahinter die Ränge neun und zehn. Das Geschwister-Duo Carlotta und Antonia Schmitt belegten bei der Jugend B und den Schülerinnen A jeweils den zweiten Platz.

Beim Fitnesstriathlon über die Distanz 500 Meter Schwimmen, 23 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen konnte sich Louis Bugert aus dem Jugendteam als erster Viernheimer den neunten Platz sichern. Teamkollegin Johanna Gföller belegte den dritten Platz der Jugend A.

Bei den Erwachsenen waren Michael Münch, Steffy Petri und Sabrina Schott am Start. Nachmittags ging es dann beim Römerman über die Olympische Distanz. 1,8 Kilometer Schwimmen im Neckar, gefolgt von 40 Kilometer Radfahren über den Weißen Stein und die Ursenbacher Höhe, mit abschließendem Zehn-Kilometer-Lauf um das Römerstadion und den Ladenburger Waldpark. Schnellster Viernheimer war Ruben Zillig, der sich mit dem sechsten Platz der Gesamtwertung auch Silber in seiner Altersklasse sicherte. Steffen Kundel verpasste mit dem elften Platz knapp die Top Zehn. Benedict Schnitzler erreichte als dritter Viernheimer den 24. Platz, gefolgt von Matthias Thome auf Rang 32.

Schnellste Viernheimerin war Franziska Schildhauer, die als sechste Frau die Ziellinie überquerte und damit ihre Altersklasse gewann. Bronze in derselben Altersklasse ging an Delia Blaess, die bei den Frauen Platz zwölf belegte. Otto Alter belegte den zweiten Platz in seiner Altersklasse. Leon Werle, Jürgen Thome, Stefan Haas, Armin Fettinger, Alexander Petri, Klaus Barth und Sascha Münch gehörten ebenso zu den Finishern. Stefan Winkenbach, Dieter Neuffer und Birgit Müller bildeten eine Trainerstaffel unter dem Namen „Amicitia@Rheumaman“ und liefen als 21. Staffel über die Ziellinie. su