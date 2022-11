Vereinsvertreter schmücken Weihnachtsbäume

Viernheim. Sterne aus Holzstäbchen oder Getränkekartons, Weihnachtswichtel aus Tannenzapfen, Glocken mit Botschaft und sogar Konservendosen hängen zwischen den Nadelzweigen. Nach dem Weihnachtsbaumschmücken in der Innenstadt sind aus 14 Tannenbäumen richtige Weihnachtsbaum-Prachtexemplare mit individueller Note geworden.

„Es ist ein toller Auftakt zur lebendigen Adventszeit, und bis Weihnachten werden wir noch viele tolle Aktionen haben“, freut sich Bürgermeister Matthias Baaß über die gelungene Schmückaktion in der Innenstadt. Mehr als 200 Viernheimer aus 14 Vereinen sind gekommen und schmücken einen Tannenbaum - mit Kugeln, Girlanden und vor allem mit selbst gebasteltem Baumschmuck. Die Weihnachtsbaum-Allee vor der Apostelkirche bleibt bis Weihnachten stehen. So lange bringen die geschmückten Bäumchen Vorweihnachtsstimmung in die Viernheimer City.

Anders als im vergangenen Jahr, als die kleinen Bäumchen in einem großen Kübel steckten, stehen diesmal größere geschlagene Tannen im Mittelpunkt. „Als Ausgleichsmaßnahme werden wir nächstes Jahr einen klimaresistenten Baum pflanzen“, verspricht Jan Krasko, stellvertretender Leiter des Kultur- und Sportamts, das die „Lebendige Adventszeit“ koordiniert.

Die Organisatoren haben dafür gesorgt, dass jeder Verein seinen Baum auch gleich erkennt: Das Logo und der Vereinsname stehen auf dem großen Stern auf der Baumspitze. Und dann kann es auch schon losgehen: Begleitet von Weihnachtsmusik des Orchesters Musik hoch drei werden aus den grünen Nadelbäumen bunte Weihnachtsbäume.

Rentiere gebastelt

Vor allem die jungen Teilnehmer der Aktion haben viel Spaß daran, den Baum zu dekorieren. Die Kinder aus der Kita Entdeckerland haben Rentier- und Schneemannköpfe aus Plastikkugeln gebastelt und hängen sie zwischen die Zweige. Den Baum der Arche Noah zieren glitzernde Kugeln aus Alufolie und bunte Sterne aus Chenilledraht. Die Kita Musica in der Pirmasenser Straße hat Noten und Notenschlüssel aus Salzteig gebacken und hängt die kleinen Backwerke zwischen die Zweige. Der ukrainische Miniclub im Familienbildungswerk hat Recycling betrieben: Aus Papierrollen und Glitzerpapier sind Geschenke zum Aufhängen entstanden, alte CDs werden mit Dekoschnee und schwarzen Knöpfen zu Schneemännern. Wollkugeln und Anhänger aus Bügelperlen hängt die Grundschulbetreuung Siebenstein an ihren Baum, der Weltladen hat aus alten Dias eine Lichterkette gebastelt.

Beim CdG waren die Konfettis für den Baumschmuck zuständig, die kleinen Gardetänzer haben Funkemariechen angemalt, ausgeschnitten und einlaminiert, damit der individuelle Weihnachtsbaumschmuck auch einen Regenschauer übersteht. Narrenkappen hängen auch am Baum der Großen Drei. An den Ästen beim Vogelpark-Baum finden sich kleine „Vögelchen“: Die Weihnachtsbaumkugeln mit großen Augen, Schnabel und Flügeln sehen niedlich aus. Am Baum des Karate-Dojo hängen weiße Baumkugeln und verschiedenfarbige Schleifen aus den Gürteln der Kampfsportler. Der Frauenbund Viernheim hat pinkfarbene Glocken aus Pappbechern gebastelt, auf den roten Kugeln des Deutschen Gewerkschaftsbundes stehen entsprechende Schlagworte. Ins Auge fällt auch der Baum von Yaa Soma: Neben afrikanischen Armreifen haben die Vereinsmitglieder kleine Sardinenbüchsen an den Baum gehängt: „Die Blechdosen werden in Burkina Faso für alles Mögliche verwendet - und bei uns eben als Baumschmuck“, erklärt Ute Blaess lachend.

Band Feel unterhält Gäste

Nach getaner Arbeit können sich die Helfer der Schmückaktion stärken. Denn wenige Meter weiter, in der Grimminger-Kurve, findet das zweite Viernheimer Glühweinfest statt, das Iris Buttler initiiert hat. Dort ist für Live-Musik gesorgt, die Band Feel unterhält die Besucher vor der Bäckerei. Die Viernheimer können Glühwein oder Kinderpunsch, eine leckere Bratwurst oder süße Weihnachtskräppel genießen.

„Mit dem Erlös des Glühweinfests wollen wir den Kinderschutzbund Viernheim unterstützen“, erklärt Iris Buttler. Auch der Club der Gemütlichen nutzt die Gelegenheit und legt zwischen den närrischen Terminen einen Zwischenstopp in der Innenstadt ein. Mit Glühwein stimmen sich die Fastnachter auf die nun beginnende Vorweihnachtszeit ein.