Südländische Genüsse

Viernheim. Vor 32 Jahren wurde der Verein Amici d’Italia gegründet. Durch den Corona-Lockdown war es nicht möglich, das 30-jährige Vereinsbestehen zeitnah zu feiern. Doch dank der Initiative des aktuellen Vorstandes mit Dr. Gerhard Schindlbeck an der Spitze, konnte dieses Jubiläum nun bei einer großen Veranstaltung im Skistadl nachgeholt werden.

In seiner Rückschau auf die Zeit seit der 25-Jahr-Feier in 2015 erinnerte der Vorsitzende an die wichtigsten Events, darunter die Opernbesuche von Tosca in Stuttgart, Madame Butterfly im Nationaltheater Mannheim, Nabucco in den Katakomben von Rom, Turandot und Norma im NTM sowie Rigoletto bei den Bregenzer Festspielen. Höhepunkte in der Veranstaltungsreihe waren drei Studienreisen nach Turin und ins Piemont, nach Umbrien auf den Spuren der Etrusker und nach Kalabrien und Sizilien zum Thema Vulkanismus. Alle Reisen wurden gründlich vorbereitet, beispielsweise durch einen Besuch der Etrusker-Ausstellung im Landesmuseum Karlsruhe und bei einer Führung im Steinbruch Wachenberg zum Vulkanismus an der Bergstraße.

Dazu kamen Theaterbesuche bei den Festspielen in Ötigheim, Heppenheim und im NTM und eine Fahrt nach Pforzheim ins Gasometer zu der außergewöhnlichen Ausstellung „Rom im Jahr 312“. Auch die geschichtlich interessanten Fahrradtouren und der monatliche Stammtisch waren beliebte Events. Wichtige Beiträge zu den Jahresprogrammen waren die spannenden Vorträge von Stefan Ackermann, Lesungen über italienische Themen und Kochkurse.

Die Krönung der Jubiläumsfeier war die Organisation, Vorbereitung und Gestaltung des Sommerfestes mit einem Prosecco-Empfang sowie erlesenen italienischen Vorspeisen und Getränken. Fleisch gab es vom Drehspieß. Verantwortlich für all diese Köstlichkeiten zeichnete Petra Kempf. Für italienische Stimmung sorgte die Band I Nobili aus Mannheim und Ludwigshafen.

Vorstand und Mitglieder des Vereins Amici d’Italia sind zuversichtlich, dass nach zweijähriger Corona-Pause ab jetzt alle Aktivitäten wieder in vollem Umfang aufgenommen werden können. H.T.