Die „Spielerei“ meldet sich aus der Sommerpause zurück. Am heutigen Freitag, 16. September, findet wieder der monatliche Spieleabend statt, den die Evangelische Jugend initiiert. In der Zeit von 19 bis 21 Uhr können Große und Kleine, Alte und Junge in kleinen oder größeren Gruppen im evangelischen Gemeindezentrum altbekannte oder neue Spiele ausprobieren. Hier besteht die Wahl zwischen Brett-

...