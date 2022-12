Mannheimer Morgen Plus-Artikel Soziales So ist Weihnachten im Viernheimer Hospiz Schwester Paterna

Traurigkeit und Freude gehen an Heiligabend im Hospiz Schwester Paterna Hand in Hand. Denn klar - wer im Hospiz wohnt, erlebt sein letztes Weihnachten. Bewohner und Mitarbeiterinnen geben Einblick in ihre Feiertage