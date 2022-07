Pokerkings trumpfen auf der Sommerbühne

Viernheim. Ob „Born To Be Wild“ von Steppenwolf, „Smoke On The Water“ von Deep Purple,“I Will Survive“ von Gloria Gaynor oder „Highway To Hell“ von AC/DC: Wenn die Pokerkings zu ihren Instrumenten greifen, dann gibt es solche Klassiker in frisch arrangierten Versionen zu hören. So auch am Donnerstagsabend auf der Viernheimer Sommerbühne, wo das Quartett bei angenehm sommerlichen Temperaturen die Besucher mit flotten Rhythmen in „Swing“ brachte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einmal mehr konnte Organisationschef Kai Kemper ein vollen Haus begrüßen. Darüber freuten sich natürlich auch Marcus Stoll (Gitarre/Gesang), Tom Beisel (Schlagzeug), Christian Hotzel (Bass/Kontrabass/Gesang) und Andreas Rathgeber (Saxophon/Akkordeon).

Die vier Musiker genossen ihr Gastspiel auf dem Viernheimer Rovigo-Platz sichtlich. Aber auch die Besucher kamen ganz auf ihre Kosten – und das wieder einmal bei freiem Eintritt.

Sobald die Lieder angestimmt wurden, machten schon nach den ersten Akkorden im Publikum folgende Fragen die Runde: „Wie heißt das Stück?“ und „Wer war noch mal der Interpret?“. Um die richtige Antwort herauszufinden, waren schon ein gewisses Alter oder musikalische Erfahrung notwendig. Im Notfall wurde eben das Smartphone zu Rate gezogen.

Bei Rio Reiser singen viele mit

Beim Filmsong „Staying Alive“ von den Bee Gees musste wohl nicht ge-googelt werden, eher schon bei „Just Can’t Get Enough“ von Depeche Mode. Die brasilianischen Ohrwürmer „Mas Que Nada“ von Sérgio Mendes und „Copacabana“ von Barry Manilow gingen natürlich sofort in Hüften und Beine über, genau so wie bei „Just A Gigolo“ von Louis Prima.

Mit eingestimmt wurde dann spätestens bei Rio Reisers „König von Deutschland“, ehe dann mit „Uptown Funk“ von Produzent Mark Ronson und Sänger Bruno Mars den einstigen Discogängern noch eine musikalische Freude bereitet wurde.

Und auch am Sonntag, 31. Juli, wird die Sommerbühne wieder bespielt. Ab 19 Uhr treten dann Fizz Gin Jazz auf. Auch wenn es der Name bereits vermuten lässt, die Band aus Mannheim ist vielseitig einsetzbar und weiß, wann gechillt und wann gerockt werden kann.

Das Trio hat sich dem Jazz, Swing, Funk und Soul verschrieben. Bassist Marcello Martucci, Pianist Tobias Hofmann und der Sänger Martin Pfeffer, bekannt als Moderator bei Radio Regenbogen, verfügen über jahrelange Bühnen- und Studioerfahrung und haben sich ein breites musikalisches Spektrum angeeignet.

Gesangliche und verbale Unterstützung gibt es von Mareike Makosch, der Nachrichtenchefin von Radio Regenbogen.

Zum Repertoire von Fizz Gin Jazz zählen die bekanntesten Größen des Jazz und Swing wie Billy Holiday, Dean Martin, Frank Sinatra, Nat King Cole, B.B. King, Ray Charles und Louis Armstrong, aber auch Stars wie Stevie Wonder, Michael Jackson, Pink, Lukas Graham, Earth Wind & Fire, Jamie Cullum, Michael Bublé und Robbie Williams. Da scheint für jeden Besucher der Sommerbühne etwas dabei zu sein.