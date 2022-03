Das Klimaschutzkonzept der Stadt Viernheim hat es in sich. 235 DIN-A4-Seiten eng bedruckt mit Fachbegriffen und Zahlen. Es gibt keinen berufeneren Menschen in Viernheim, um den Außenstehenden durch diesen Dschungel zu navigieren, als Philipp Granzow. Er ist seit 1995 Brundtland-Beauftragter der Stadt und Leiter des Brundlandt-Büros in der Wasserstraße 20. Seine dominierende Erkenntnis: „Wir

...