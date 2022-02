„Für uns drei ist diese Ausstellung im Schaufenster ein absolutes Novum und eine spannende Herausforderung“, berichtet Andrea Esswein. Gemeinsam mit Eyal Pinkas und Katja von Puttkamer hat die Objektkünstlerin am Sonntag ihre Kunstwerke im Schaufenster des Kunsthauses in der Rathausstraße 36 installiert. Unter dem Motto „It’s about the image“ sind nun bis zum 1. April Werke des Künstler-Trios

...