Viernheim. Seit mehr als 56 Jahren findet deutschlandweit der Musikwettbewerb „Jugend musiziert“ statt, an dem jährlich über 18 000 Kinder und Jugendliche beim Wettbewerb auf regionaler-, Landes- und Bundesebene teilnehmen. Der vom deutschen Musikrat organisierte Wettbewerb gliedert sich in insgesamt drei Phasen, von welchen die erste Phase im Januar oder Februar jeden Jahres startet. Ausgetragen wird er in den einzelnen Regionen des Bundes, wobei die Städtische Musikschule Viernheim Teil der Regionalvertretung in Darmstadt ist. Zum Wettbewerb zugelassen sind Kinder und Jugendliche, die noch keine musikalische Berufsausbildung oder Berufspraxis besitzen. Grundsätzlich ist jede musikalische Stilrichtung zugelassen, von klassischer Musik über Pop, Jazz bis hin zu Folklore. Dementsprechend groß ist die Vielfalt der zugelassenen Instrumente.

In diesem Jahr erfolgt unter anderem eine Solowertung der Blasinstrumente sowie eine Duowertung der Streichinstrumente und Klaviere. 2020 musste das Finale des Wettbewerbs auf Bundesebene aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Aus diesem Grund wurde der Wettbewerb nun auf regionaler Ebene digital ausgetragen. Die Teilnehmenden wurden dazu aufgefordert, Videoaufzeichnungen ihres Wettbewerbsprogramms einzureichen. Von der Städtischen Musikschule Viernheim nahmen drei Mitglieder teil.

Erfolgreiches Geschwisterpaar

Den ersten Preis in der „Solowertung Trompete“ gewann der 14-jährigen Frédéric von Blücher, der von der Lehrkraft Alison Gorbey am Klavier begleitet wurde. In der „Duowertung Violine und Klavier“ erhielten die Geschwister Luisa (Violine) und Sophia Kramer (Klavier) ebenfalls den ersten Preis.

Frédéric von Blücher wird von dem Trompetenlehrer Markus Seeger unterrichtet, Luisa Kramer von Justyna Greupner und Sophia Kramer von Susanne Wendel. Im Januar haben die Lehrkräfte mit den drei Nachwuchsmusikern das Wettbewerbsprogramm in der Musikschule aufgenommen.

Musikschulleiter Rúnar Emilsson freut sich zusammen mit den Viernheimer Preisträgern über die guten Ergebnisse und gratuliert allen Schülerinnen und Schülern. „Die Ergebnisse wären ohne die erfolgreiche Arbeit der engagierten Lehrkräfte an der städtischen Musikschule nicht möglich gewesen“, bedankt sich Emilsson beim Kollegium der Musikschule für die gute Vorbereitung und blickt erwartungsvoll in die Zukunft: „Ich freue mich schon auf weitere Fortschritte unserer Schülerinnen und Schüler.“

Zu diesem Anlass überreichte Klaus-D. Stöppel, Vorsitzender des Fördervereins der Musikschule, den Preisträgern eine Anerkennung in Form von einem Einkaufsgutschein, ebenso bedankte er sich bei den engagierten Lehrkräften für die „sehr gute Arbeit in der Musikschule“. red

