Küche à la carte

Die inzwischen 30-jährige Berufserfahrung durch den Inhaber Thomas Buttler von Küchen mit Biss ist der Grundstein für die perfekt zugeschnittene Küche auf eigene Ansprüche. Hier findet jeder etwas für das gewünschte Budget. Ob Teeküchen oder top ausgestattete Küchen – der Vergleich mit anderen Küchenstudios oder Großhändlern lohnt sich immer. Bei Küchen mit Biss hat der Kunde generell einen Ansprechpartner von der Planung bis zur Abnahme und dem Montieren der Küche. Seit fast sechs Jahren werden auch besondere Serviceleistungen im Familienunternehmen groß geschrieben.

© Küchen mit Biss

Iris und Thomas Buttler sind immer für ihre Kunden erreichbar. Ein kleines Küchenstudio muss nicht teuer sein, und mit utopischen Nachlässen wird auch nicht geworben. Vorteile in der Preisfindung liegen nicht auf hohen Rabattversprechungen, sondern in einer nachvollziehbaren Preisgestaltung. Hier wird jeder Kunde fündig und zahlt nicht mehr als bei den Mitbewerbern. Eine computergestützte Planung: Aufmaß durch den Inhaber selbst, einen pünktlichen-, bei Vertragsabschluss genannten Liefertag bis hin zur Finanzierung – alles ist im Angebot inbegriffen. Auf Wunsch erhält der Kunde auch eine Garantie von zehn Jahren auf die gesamte Küche. Aber nicht nur Küchen, sondern auch Bad- und Wohnzimmer oder Hauswirtschafts-Räume, alles ist mit den Herstellern bei Küchen mit Biss planbar und erhältlich.

Zu den Herstellern gehören unter anderem Nobilia, ewe aus Österreich, NEFF, Bosch, Samsung, Progress, Junker, Blanco, Franke und der regionale Steinmetz der Firma Köstner für die Steinarbeitsplatten. Im Vorfeld erhält der Kunde wichtige Installationspläne, die dann mit den empfohlenen Handwerkern umgesetzt werden können. Gerne werden auch kostenfreie Vorabaufmaße durchgeführt, um ein besseres Gefühl für die Räumlichkeiten zu erhalten.

© Küchen mit Biss

Am Samstag, 16, und Sonntag, 17. Juli, bietet das Küchenteam tolle Aktionen in der Innenstadt Viernheims an. Es gibt zum Beispiel einen Koch, der live leckere Kleinigkeiten zubereitet und zur Verköstigung bereit stellt und bei Fragen zu Geräten und Funktionen der Marke Neff genau der richtige Ansprechpartner ist. Es wird Live-Musik von den Rockin Daddys gespielt, tolle Geschenkartikel, wie Torten und Deko werden zauberhaft aus Papier gebastelt und ausgestellt sowie Mepasu, das sind handgefertigte Unikate und selbstgenähte Dinge. Für Getränke ist auch gesorgt. So gibt es eine leckere Bowle für das Sommerfeeling sowie die Biergondel Hannes Bräu mit dem leckeren Viernheimer Bier. Bei der Orthopädietechnik Frank Krämer gibt es Kaffee und Kuchen sowie Softgetränke.

Gegen den Hunger versorgt Rudi Bugert die Gäste mit seinen Bratwürsten. Zudem gibt es Secco und Wein in der Grimminger Kurve. Auch in der übrigen Innenstadt gibt es für die ganze Familie viel zu sehen, testen und erleben. Anlässlich des Viernheimer Stadtfests wird am Samstag, 16. Juli, auch in der Grimminger Kurve/ Küchen mit Biss gefeiert. Eine Karaoke-Show mit Markus Kaltschmidt von 18 bis 23 Uhr ist geplant und soll für gute Laune sorgen.

Küchen mit Biss

Rathausstr. 8

68519 Viernheim

Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 9 bis 18 Uhr

Mittwoch 9 bis 14 Uhr

Samstag 9 bis 13 Uhr