Kinder lernen Achtsamkeit

Viernheim. Das Familienbildungswerk (FBW) bietet am Donnerstag, 27. April, einen Achtsamkeitskurs für Kinder von acht bis elf Jahren an. Der Kurs besteht aus Bewegungselementen, Entspannung und Stärkung der Resilienz. Die Kinder lernen Methoden kennen, mit denen sie Stress und seine Auswirkungen auf ihren Körper und ihre Psyche erkennen und entgegenwirken können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Kinder lernen einfache und schnell umsetzbare Entspannungsmethoden wie Atemübungen, die sie auch jederzeit im Unterricht einsetzen können. Diese Elemente aus Entspannung, Achtsamkeit, Bewegung und Stärkung fördern das Selbstwertgefühl, steigern die Belastbarkeit und Selbstregulation sowie die Konzentration. Aggressionen werden ebenso abgebaut wie Ängste und Blockaden. Das Ziel sind ausgeglichene und zufriedene Kinder.

Der Kurs beginnt am Donnerstag, 27. April, von 15.30 bis 16.15 Uhr im FBW. Die Kursgebühr beträgt 30 Euro für vier Nachmittage. Anmeldungen oder Infos gibt es beim Familienbildungswerk unter 06204/92 96 20, per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de oder auf der Homepage www.familienbildungswerk.de. su