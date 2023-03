Junge Musiker verbreiten gute Laune

Viernheim. Vom Paukenschlag zum Leuchtturm, dazwischen sprudeln die Töne der Moldau, und die „Laurentia“ wird herbeigesehnt. Beim Frühlingskonzert in der Albertus-Magnus-Schule (AMS) verbreiten ein Projektorchester, die Sacro-Pop-Band und eine Musikklasse viel gute Laune.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach den regelmäßigen Kammermusikabenden im Herbst hatte das bischöfliche Gymnasium diesmal zu einem Frühlingskonzert in die Aula der Schule eingeladen. Dafür war eigens ein Projektorchester gebildet worden: Schüler aus nahezu allen Jahrgangsstufen, von der fünften bis zur Abitur-Klasse, sowie Lehrer probten an mehreren Terminen für den großen Konzertabend. Musiklehrerin Martina Weis hatte klassische Orchesterliteratur und modernes Liedgut für die zwei Blöcke ausgewählt.

Klassische Orchesterwerke

Mit Joseph Haydns „Sinfonie mit dem Paukenschlag“ wurde das Konzert klassisch eröffnet, auch Bedrich Smetanas „Moldau“ zählt zu den traditionellen Orchesterwerken. Aus den Filmen „Forrest Gump“ und „Jurassic Park“ oder „Die Stunde des Siegers“ waren die bekannten Melodien zu hören. Im Projektorchester der AMS wirkten die Musiker Tabea Astor, Catherine Baun, Ian Zeno Benedek, Yusuf Dogan, Luisa Kramer, Liselotte Ehret, Jasmin Rathmann, Clara Marlene Weis (Violinen), Martin S. Gehrling (Viola), Sophia Kramer, Frida Lou Winkelmann (Violoncello), Jana Bataev, Sofia Ibel, Livia Marie Geiselhart, Nele Schmidt, Mark Schmitt (Querflöten), David Bonnet, Lena Polanowski, Luka Zgaljic (Trompeten), Sebastian Erny (Horn), Linus Zimmermann (Schlagwerk, Pauken), Theresa Heiland (Harfe), Stuart Belchev und Sofia Ibel (Klavier) mit.

Die Gesangsklasse 5b gab mit ihrem Musiklehrer Martin Steffan einen Einblick in den Unterricht. Die Schüler sangen die Volkslieder „Barabba B“ und „Frère Jacques“ sowie die deutschen Lieder „Auf dem Mars gibt’s kein TV“, „Finster, finster“ und „Laurentia“. Bei dem bekannten Bewegungslied machte das ganze Publikum begeistert mit.

Sacro-Pop-Band tritt auf

Zum Abschluss des Konzertabends trat die Sacro-Pop-Band der Albertus-Magnus-Schule unter der Leitung von Martina Weis auf. Mit „Let it be“ und „One of us“ spielte die Gruppe zwei bekannte Popsongs und hatte darüber hinaus zwei geistliche Lieder vorbereitet: „Mit meinem Gott spring’ ich über Mauern“ und das „Leuchtturmlied“, das Mottolied des Gymnasiums im aktuellen Schuljahr. Die Sacro-Pop-Band spielte in der Besetzung Lena Polanowski, Leticia Soldini Da Pra, Wiebe Lohmann, Julia Klee, Anabell Ehrhardt (Gesang), Sophia Kramer (Klavier), Anika Heckmann (Violine), Leo Grubert (Schlagzeug, Cajon), Leon Kotlyarsky und Thomas Graschtat (E-Gitarre). su