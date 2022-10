Herren laden zum „Oktoberfest“

Viernheim. Den Heimspieltag am Sonntag, 30. Oktober, haben die Handballer des TSV Amicitia zum „Oktoberfest“ ernannt und wollen die Spiele der beiden Herrenmannschaften zünftig feiern.

Um 15 Uhr öffnen sich die Türen der Waldsporthalle, ab 16.15 Uhr geht es auf dem Spielfeld rund. Als Erstes treffen die Herren 2 auf den TV Bammental. Vor Jahren noch in der Badenliga am Start spielten die Gäste in der Bezirksliga oben mit. Das spielstarke Team hat bislang drei Siegen und eine Niederlage auf dem Konto stehen. Der TSV Amicitia will als Aufsteiger dem Favoriten ein Bein stellen und die eigene gute Serie fortsetzen.

Die Personalsituation ist bei den Viernheimern aber weiter sehr angespannt. Linus Harmgarth hat sich nach Verletzungspause zwar wieder zurückgemeldet, dafür fällt jetzt Dennis Matecki mit Oberschenkelproblemen auf unbestimmte Zeit aus. Zudem steht kein etatmäßiger Torwart zur Verfügung, so dass Abteilungsleiter Jochen Hinz nach etlichen Jahren Pause zu seinem Spielercomeback kommt.

Weitere Personalsorgen

Um 18 Uhr geht es auf dem Feld dann weiter mit der Badenliga-Begegnung des TSV Amicitia gegen die TSG Wiesloch. Die Spiele gegen diesen Kontrahenten waren in der Vergangenheit immer sehr eng. Auch die aktuelle Tabellenkonstellation verspricht ein spannendes Spiel: Wiesloch liegt einen Punkt und einen Platz vor Viernheim. Mit einem Heimsieg könnte man die Gäste überholen und je nach Ausgang der anderen Spiele sogar bis auf den zweiten Platz vorrücken. Auftrieb dazu sollten den Blau-Grünen die jüngsten Auswärtspunkte geben.

Das Trainerduo Christian Müller und Mirco Ritter kann personell aber wieder nicht aus dem Vollen schöpfen. Mehl, Fath und Hoffmann fehlen weiterhin verletzungsbedingt, alle anderen Spieler sind fit und einsatzfähig für das Oktoberfest-Spiel.

Nach mehrwöchiger Pause sind auch die Frauen des TSV Amicitia wieder gefordert. Zum zweiten Saisonspiel geht es am Samstag, 29. Oktober, um 14.45 Uhr zum TV Edingen 2. Edingen hat drei Spiele absolviert und davon eines gewonnen und liegt damit auf dem vorletzten Tabellenrang. Mit ihrem einen Saisonerfolg sind die Viernheimerinnen aktuell Vierte und können sich mit dem nächsten Sieg in der Tabelle weiter nach oben arbeiten. su