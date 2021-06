„Glücksbringer“ bekommt Unterstützung

Viernheim. Es ist schon fast sechs Jahre her, dass der Lions-Club der Viernheimer Tafel ein Lieferfahrzeug spendierte. Unter der Bezeichnung „Glücksbringer“ hat der Kühltransporter mittlerweile mehrere Zehntausend Kilometer auf dem Buckel und kostet in der Unterhaltung jährlich eine gehörige Stange Geld. Um diese Ausgaben erträglich zu halten, hat der Lions-Club nun eine Spende über 3500 Euro überreicht, mit der Verbrauch, Versicherung und Reparaturen bestritten werden können.

Zweite Ausgabestelle eingerichtet

Gemeindereferent Herbert Kohl freute sich bei der Spendenübergabe vor dem katholischen Sozialzentrum in der Stadionstraße über die Unterstützung. „Wir können derzeit jeden Euro gebrauchen, denn die Zahl unserer Kunden ist durch Corona doch deutlich gestiegen. Waren es zunächst 320 bedürftige Mitbürger, die gegen einen kleinen Obolus bei uns einkaufen konnten, sind es mittlerweile über 500“, legte Kohl beeindruckende Zahlen vor. Inzwischen wurde an der Hildegard-Kirche sogar eine zweite Ausgabestelle eingerichtet.

Soziales Engagement Wer sich bei der Viernheimer Tafel ehrenamtlich engagieren möchte, kann sich bei Gemeindereferent Herbert Kohl, 06204/7 89 20 13 oder hkohl@katholische-kirche-viernheim.de melden. Öffnungszeiten: AWO Kleiderkammer: Freitag 11 bis 14 Uhr; Jacke wie Hose: Dienstag 14 bis 17 Uhr, Freitag 11 bis 14 Uhr; Laden mit Herz: Dienstag 13.30 bis 16.30 Uhr und Freitag 11.30 bis 14.30 Uhr; Fahrradwerkstatt Makerspace: Dienstag 18 bis 20 Uhr.

Deshalb sei man auf externe Hilfen angewiesen. Dazu gehören natürlich auch ehrenamtliche Helfer, an denen es weiter mangelt. Es müssen jeden Werktag die entsprechenden Lieferanten angefahren werden, um die Waren abzuholen. „Wir sind im Verband der Tafeln gut organisiert. Lebensmittel bekommen wir also reichlich. Es ist schon erschreckend, was man da alles weggeworfen hätte“, freute sich Kohl über die gute Zusammenarbeit mit mehr als 30 Geschäften.

Der amtierende Lions-Präsident Michael Spieß zeigte sich gemeinsam mit Lions-Pressesprecher Gregor Disson beeindruckt von den Aktivitäten im und rund um das Sozialzentrum. „Wir haben ja vor Jahren aus den Erlösen der Adventskalenderaktion die Anschaffung eines Fahrzeugs finanziert. Daher ist es dem Club ein besonderes Anliegen, auch in der schwierigen Phase der Covid-19-Pandemie dazu beizutragen, dass die Viernheimer Tafel ihre wichtige Aufgabe erfüllen kann“, schildert Spieß die Beweggründe des Clubs.

Neben der Tafel haben übrigens ab der kommenden Woche auch weitere Einrichtungen des Sozialzentrums wieder geöffnet, wobei die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten sind.