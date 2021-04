Vermutlich drei Täter haben am Donnerstagmorgen gegen 2.40 Uhr den Geldautomaten einer SB-Sparkassenfiliale in Viernheim gesprengt. Die Täter konnten die Geldkassette erbeuten und in einem schwarzen Audi Kombi mit ausländischem Kennzeichen fliehen. Eine Großfahndung, an der auch die benachbarten Polizeipräsidien beteiligt waren, blieb bislang erfolglos.

Wie viel Geld die Täter erbeutet

...