Frauen mit neuer Chance

Viernheim. Das Gewitter und die heftigen Regenfälle am Sonntag haben auch die Fußballerinnen des TSV Amicitia gestoppt. Die Partie gegen TSV Neuenstein wurde beim Stand von 2:5 abgebrochen.

Gegen den Tabellenführer der Oberliga fanden die Viernheimerinnen zunächst überhaupt kein Mittel. Nicht mal 20 Minuten waren bei strahlendem Sonnenschein an der Lorscher Straße gespielt, da stand es 0:3. Die Gäste schlossen ihre Angriffe schulbuchmäßig ab, auf der anderen Seite hatten die Viernheimerinnen etwas Pech beim Pfostentreffer von Denise Stricklan (19.).

Trainer Werner Protzel reagierte und stellte sein Team personell und taktisch um. So rückte Luisa Weber vom Sturm in die Abwehr, um die Defensive mehr zu stabilisieren. Trotzdem mussten die Viernheimerinnen noch vor der Pause das 0:4 hinnehmen, beim Kopfball nach einem Freistoß Neuensteins hatte die Hintermannschaft keine Abwehrchance.

Der Spitzenreiter legte im zweiten Durchgang auch noch das fünfte Tor nach, ehe die Partie das erste Mal wegen heftiger Blitze unterbrochen wurde. Es wurde nur kurz weitergespielt, dann schickte der Schiedsrichter die Teams erneut vom Platz. Inzwischen hatte es zu regnen begonnen – aber das Wetter tat dem TSV Amicitia gut: Laura Schell verkürzte mit einem Kopfballtor zum 1:5 und Luisa Wüst legte kurz darauf das 2:5 nach. Der Schwung der Viernheimerinnen wurde aber mit der dritten Spielunterbrechung beendet. Und etwa eine halbe Stunde später stand fest, dass die Partie auch nicht wieder angepfiffen wird. Das Spiel wird in der kommenden Woche nachgeholt, neuer Termin ist am Mittwoch, 17. Mai, um 19.30 Uhr an der Lorscher Straße. su