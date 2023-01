Fotokunst auf hohem Niveau

Viernheim. Unter dem Titel „Momente der Metamorphose“ laden Beatrice Harder aus Viernheim und Daniel Murtagh aus New York zu einer gemeinsamen Fotoausstellung in den Kunstraum Gerdi Gutperle ein. Die Vernissage ist am Dienstag, 24. Januar.

Beatrice Harder, eine Tochter der Malerin Gerdi Gutperle, liebt in ihrer Fotografie den dramatischen Ausdruck. Ihre Motive sind nicht festgelegt, sie erkennt zufällige Farbzusammenstellungen oder bizarre Gegebenheiten auf der Straße, ehe jemand anderes etwas davon mitbekommt. Sie verbringt auch mal eine Nacht auf einem Balkon in Brasilien, um mit einem ungestörten Blick von oben alles festzuhalten, was sich auf der Straße ereignet. Auf Reisen hat sie immer mindestens drei Kameras dabei.

Fotograf aus Manhattan

Daniel Murtagh lebt und arbeitet in Manhattan und beschäftigt sich seit 1995 mit Portrait-Fotografie. Er arbeitet für namhafte Zeitschriften wie „Elle“ oder „Men’s Health“. Außerdem zieren seine Arbeiten mehr als 150 Buchtitel. Die Essenz seiner Arbeit ist Präsenz, das heißt, eine Person in ihrer Ganzheit zu erfahren, nicht nur zu sehen, sondern auch zu fühlen. Neben der Fotografie macht Murtagh auch Kurzfilme und komponiert. Seine Kompositionen sind unter dem Namen Exhiles auf Spotify zu hören.

Die Vernissage beginnt am Dienstag, 24. Januar, um 19 Uhr. Die Ausstellung ist bis zum Sonntag, 26. März, freitags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr zu sehen. H.T.