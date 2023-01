Fotografien einer „Momente-Sammlerin“

Viernheim. Das Interesse an der Fotoausstellung der Viernheimer Künstlerin Beatrice Harder und des US-Amerikaners Daniel Murtagh war so groß, dass die Besucher dicht gedrängt im Kunstraum von Gerdi Gutperle standen. In ihrer Begrüßung wies Gutperle darauf hin, dass der Fotokünstler Daniel Murtagh vor nicht einmal zwei Stunden aus New York eingetroffen war. Seine Ausstellung in Viernheim sei zufällig durch die Vermittlung einer Freundin zustande gekommen. Beide Fotografen stellen derzeit unter dem Titel „Momente der Metamorphose“ ihre Werke aus.

Gerdi Gutperle bezeichnete ihre Tochter Beatrice als „Momente-Sammlerin“, die schon seit ihrer Kindheit ständig mit der Kamera unterwegs gewesen sei. Die Essenz der Fotografien von Daniel Murtagh sei „Präsenz“: Man solle eine Person in ihrer Ganzheit erfahren.

Die Kuratorin Cristina Streckfuß beschrieb die Werke von Daniel Murtagh als eine Art Stillleben und symbolische Darstellung von Gemütszuständen. Als Hintergrund der großformatigen Porträts sind die Farben Dunkelbraun und Schwarz vorherrschend, manche Aufnahmen erinnern in Farbe und Komposition an ein Werk alter Meister.

Das stilistische Gegenstück ist die farbige Fröhlichkeit der Straßenszenen aus aller Welt, die Beatrice Harder festgehalten hat. Sie liebt Spiegelungen durch Regennässe oder die Verfremdung eines Motivs durch Überblendungen oder Doppelbelichtung. Besondere Beachtung bei den Gästen fanden der von Christo verhüllte Arc de Triomphe, den sie teilweise mit Blütenbildern überlagert hatte, sowie viele Architekturmotive aus Mannheim, die Beatrice Harder aus ungewöhnlicher Perspektive fotografiert hatte. Schnappschüsse aus Rio de Janeiro, von der Copacabana oder vom Strand von Besan in Südkorea zeigen überraschend fremdartige Szenen, die auf eine Fortsetzung zu warten scheinen. Lieblingsmotive findet Beatrice Harder auch in ihrem Garten in der übergroßen Darstellung einzelner Blüten.

Die Mehrzahl der Bilder beider Künstler ist großformatig und hinter Glas. Einige Keramiken von Gerdi Gutperle stehen verstreut in den Ausstellungsräumen und bilden optisch und thematisch eine gelungene Ergänzung zu den Fotografien.

Außer in den USA hat Daniel Murtagh auch in Paris ausgestellt. Er arbeitet als Auftragsfotograf für namhafte Zeitschriften, komponiert und filmt.

Sein Kurzfilm „The Last Judgement“ wurde in der Eremitage in St. Petersburg gezeigt. Über 150 Buchumschläge zieren seine Fotos. Beatrice Harder war bisher auf der Art Karlsruhe sowie auf Kunstausstellungen in Frankfurt, Madrid und Marbella vertreten.

Wer sich die Ausstellung ansehen möchte, hat dazu bis zum Sonntag, 26.März, Gelegenheit.