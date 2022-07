Eichler folgt auf Bläss

Viernheim. In sommerlicher Atmos-phäre gab es einen Wechsel an der Spitze des Viernheimer Lions Club. „Du hast einen fantastischen Job gemacht und den Club weiter nach vorne gebracht“, sagte Joachim Hermes zum scheidenden Präsidenten Peter Bläss in der Fuchs’schen Mühle. Hermes hatte in Vertretung von Clubmaster Gerald Schug die Organisation und Moderation des Abends übernommen.

Neuer Clubpräsident ist Markus Eichler. Als Gemeindepfarrer der evangelischen Auferstehungsgemeinde ist er längst vielen Viernheimern bekannt. Neuerdings engagiert er sich auch in der Synode der Landeskirche Hessen-Nassau. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

Peter Bläss reicht die Präsidentennadel an Markus Eichler weiter. © Lions Club

Peter Bläss bedankte sich bei den Clubmitgliedern und deren Familien für die Unterstützung. Insbesondere die Vorstandsmitglieder seien stets zur Stelle gewesen, wenn ihr Einsatz gefragt war. Glücklicherweise habe man im vergangenen Jahr wieder vom virtuellen in den Präsenzmodus übergehen können.

Zahlreiche Spenden

Im Präsidentenjahr von Peter Bläss fanden die Mitglieder für die Spenden sinnvolle Verwendungen: 20 000 Euro gingen an die neu eröffnete Martinshütte, 5000 Euro an das katholische Sozialzentrum und 12 500 Euro an Flutopfer an der Ahr. Die Fördersummen konnten durch Mittel aus dem Distrikt-Verfügungsfonds jeweils aufgerundet werden. Neu war im Fall der Flutopferhilfe die Kooperation mit dem Lions Club Cochem. Dadurch konnten die Spenden zielgenauer und effizienter eingesetzt werden, teilte der Lions Club mit.

Erfolgreiche Aktivitäten, wie die Adventskalender-Aktion, sollen auch unter dem neuen Präsidenten Markus Eichler fortgesetzt werden. Die Auflage des Adventskalenders wurde inzwischen auf 4500 gesteigert. Die Vorbereitung für die Aktion 2022 läuft bereits. red