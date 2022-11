Den schnellen Abschluss suchen

Viernheim. Mit dem knappen 2:1-Heimerfolg konnte sich Landesliganeuling TSV Amicitia Viernheim am vergangenen Wochenende im unteren Tabellenbereich etwas Luft verschaffen. Die Blau-Grünen stehen mit 19 Punkten auf Rang acht und damit im breiten Mittelfeld. Am Sonntag, 13. November, wird um 14.30 Uhr die Partie beim VfB St. Leon, der mit 16 Zählern nur knapp vor der gefährlichen Zone rangiert, angepfiffen. Für die Südhessen geht es darum, ihre Auswärtsbilanz aufzubessern, in der aktuell erst fünf Punkte stehen.

Die Gastgeber haben im bisherigen Saisonverlauf noch nicht zur Bestform gefunden. In den sechs Begegnungen auf eigenem Platz gab es drei Siege, aber auch schon drei Niederlagen. Seit fünf Spieltagen warten die St. Leoner auf einen Sieg. Auch in Treschklingen gelang bei der 1:3-Niederlage vor zwei Wochen kein Erfolgserlebnis. Deshalb schwebt das Team von Trainer Benjamin Schneider auch in Abstiegsgefahr. Um gegen den starken Aufsteiger aus Viernheim zu bestehen, bedarf es unbedingt einer Leistungssteigerung. Zuletzt gab es aber ein bemerkenswertes 1:1-Unentschieden beim FV Brühl.

Aber auch die Viernheimer müssen eine Schippe drauflegen, um nicht als Verlierer vom Platz zu gehen. Solche Abspielfehler wie gegen Treschklingen sollte man sich nicht erlauben, und auch bei der Chancenverwertung besteht bei den Blau-Grünen Optimierungsbedarf. Insgesamt wird auch die Kontinuität in den Leistungen vermisst. Dass die Jungs von Patrick Marschlich und Timo Endres Fußball spielen können, haben sie auch in der Landesliga schon mehrfach bewiesen. Oft wird aber zu kompliziert agiert, anstatt den schnellen Abschluss zu suchen.

Trotzdem ist die bisherige Bilanz vorzeigbar. Nach dem schwachen Saisonstart gab es ein Zwischenhoch. Beachtlich ist die Heimstärke mit 14 Punkten. Auf fremden Plätzen reichte es bisher aber erst zu einem Sieg (2:1 in Horrenberg) und zu zwei Unentschieden. Mit 33 erzielten Treffern liegen die Blau-Grünen in der Spitzengruppe der Landesliga, die 30 Gegentoren reichen allerdings nur für einen Platz ganz weit hinten. JR