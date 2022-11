Blau-Grüne Reserve in Abstiegsgefahr

Viernheim. Bei der zweiten Garnitur des TSV Amicitia herrscht dicke Luft. Am Sonntag ging die Partie bei der TSG Lützelsachsen 2 überaus deutlich mit 1:7 verloren, wodurch die Südhessen endgültig zum potenziellen Abstiegskandidaten geworden sind. Für das Trainergespann brachte der schwache Auftritt das Fass zum Überlaufen. Tobias Kleiner und Markus Mandel erklärten kurz nach dem Schlusspfiff ihren Rücktritt. Und das alles kurz vor dem Lokalderby am kommenden Sonntag gegen die SG Viernheim.

„Wir haben vor dem Spiel in Feudenheim von der Mannschaft eine Reaktion gefordert. Nach dem überraschenden 4:0-Sieg keimte Hoffnung auf, doch schon gegen Laudenbach ließ die Leistung zu wünschen übrig. Jetzt noch das 1:7, da haben wir die Verantwortung für das sportliche Abschneiden übernommen“, erklärte Tobias Kleiner die Entscheidung.

Auch im Umfeld des Vereins sei vieles nicht wie gewünscht gelaufen, was die Stimmung ebenfalls verschlechtert habe. „Wir wünschen der Mannschaft, die wir vor zwei Jahren am Boden liegend übernommen haben und mit der wir Erfolge feiern konnten, alles Gute und hoffen, dass es in einer neuen Konstellation wieder aufwärts geht“, zogen die Übungsleiter einen Schlussstrich.

Die Partie an der Bergstraße selbst hatte für die Gäste eigentlich gut begonnen. Nach 14 Minuten erzielte Maximilian Ort die Viernheimer Führung. Keine 60 Sekunden später aber antworteten die Hausherren durch Thomas Stiegler mit dem Ausgleich. Stiegler war es auch, der in der 37. Minute die 2:1-Führung markierte. Kurz vor der Pause dann das 3:1 durch Tolga Abaza, und ein Viernheimer flog auch noch mit der „Ampelkarte“ vom Feld.

Im zweiten Abschnitt ließen die Bergsträßer in Überzahl nicht locker und verbesserten ihr Torverhältnis durch vier weitere Treffer. Marius Matter (54.), Jan Kuchenbecker (62.), Nico Knäblein (65.) und Luca-Jonas Fath schraubten das Ergebnis weiter nach oben. Damit konnte Lützelsachsen seinen Platz im Mittelfeld festigen. Der TSV Amicitia 2 muss dagegen deutlich zulegen. Das rettende Ufer ist bei vier Punkten Rückstand nämlich durchaus noch in Reichweite. JR