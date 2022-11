Besuch auf dem Bauernhof

Viernheim. Natur pur lautete das Motto des diesjährigen Herbstprogramms des Familienzentrums der Arbeiterwohlfahrt. Der Schülerhort in der Kirschenstraße hatte für die Kinder ein attraktives Programm vorbereitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Herbstprogramm setzte sich aus Vorschlägen der Hortkinder, aber auch aus Ideen der Erzieher zusammen. So stand am Montag und am Mittwoch für die 30 Kinder, die in zwei Gruppen unterteilt waren, der obligatorische Besuch des Milchbauernhofes der Familie Jöst in Lorsch an. Die Kinder konnten dort den gesamten Hof erkunden. Die Neulinge unter ihnen erhielten zunächst eine Führung durch den Stall und erfuhren dabei allerlei Wissenswertes über die Tiere und deren Haltung.

Beim anschließenden Frühstück durften die Kinder die frische Milch probieren. Danach wurde mit Besen, Schaufel und Mistgabel bewaffnet das bereits ausgelegte Futter für die Kühe verteilt und die Stallgasse gekehrt. Natürlich gab es auch reichlich Streicheleinheiten für die Kühe und Kälber im Stall. Auch die Ziegen und Hühner des Hofes wurden nicht vergessen und mit Futter versorgt. Beim Besuch auf der Weide standen die Kinder dann den neugierigen Kühen Auge in Auge gegenüber. Für die jeweils andere Kindergruppe sorgte dann ein Sporttag in der Waldsporthalle für Spaß und körperliche Ertüchtigung. Nach fünf Stunden ausgiebiger und abwechslungsreicher Übungen und Spielen kehrten die Kinder erschöpft, aber glücklich in den Hort zurück.

Der Besuch des Hallenbades musste in diesem Jahr entfallen, da das Hallenbad noch geschlossen war. Zum Glück gab es schnell ein Alternativprogramm, das die Kinder genauso sehr begeisterte. Am Donnerstag machten die Kinder eine Radtour, die im Familiensportpark West endete. Dort war besonders die Downhillstrecke sehr begehrt.

Spielmöglichkeiten im Stadtwald

Den Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald in Lampertheim erkundeten die Kinder dann am Freitag. Hier konnten die Kinder entlang des Lehrpfades kleine Rätsel lösen und erfuhren dabei auch Interessantes über den Pfad selbst. Danach konnten sie sich an den zahlreichen Spielmöglichkeiten im Stadtwald austoben.

Neben den Ausflügen stand auch wieder „Spiel und Spaß im Hort“ auf diesem abwechslungsreichen Programm. Hier fand vor allem das Kürbisschnitzen großen Anklang.

So erlebten die Kinder eine Woche voller Abwechslung und Spannung, in der sie Spaß hatten und ein wenig Ablenkung vom Schulstress erfuhren. red