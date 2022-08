Baileys verbreiten auf der Viernheimer Sommerbühne gute Laune

Viernheim. Die Viernheimer Sommerbühne biegt allmählich auf die Zielgerade ein. Am Ende könnte ein neuer Besucherrekord stehen. Die bisherigen zehn Konzerte waren allesamt von der Sonne verwöhnt und stets gut besucht. So auch am Donnerstag, als die Band Baileys mit Classic-Rock den Geschmack der Zuhörer genau traf. Bis zum 28. August stehen noch drei Auftritte aus. Und laut Wettervorhersage

...