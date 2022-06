Ausflug in Tierpark

Viernheim. Im Rahmen des Programms zum 15-jährigen Bestehen lädt das Demenznetz Viernheim zu einem Ausflug in den Wormser Tiergarten am Donnerstag, 30. Juni, um 14 Uhr ein. Die Rückkehr ist gegen 18.30 Uhr geplant. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann bis zum 15. Juni im Senioren-Büro unter der Telefonnummer 06204/ 98 82 36 oder per E-Mail an seniorenbuero@viernheim.de erfolgen. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt.

Eingeladen sind Menschen mit Demenz, die Freude an der Begegnung mit Tieren haben. Zusammen mit einer angehörigen Person können diese im Wormser Tiergarten einen gemütlichen Nachmittag verbringen. Dort gibt es neben Hasen, Kaninchen, Rinder, Hühner, Landschweine und Pferde auch exotische Tiere aus Afrika, Australien und anderen Teilen Europas zu bestaunen. Im Café des Tiergartens lädt das Demenznetz alle Teilnehmenden zu Kaffee und Kuchen oder zu einem Eis ein. Die Fahrt erfolgt mit einem kleinen Bus, der Abfahrtsort wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Auch Erdmännchen können im Tierpark Worms bestaunt werden. © Tierpark

Außerdem geplant sind am 2. Juli von 14 bis 18 Uhr das Sommerfest mit Livemusik im Garten des Johannes-Schrey-Hauses sowie am 3. September die Herbstliche Holzwerkstatt in der SBS 55+. red

Info: Informationen unter www.viernheim.de/demenznetz