Die Ausstellung kann mit Voranmeldung donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr in Gruppen von maximal sechs Personen besucht werden – unter Beachtung der Hygieneregeln und nur so lange der Inzidenzwert im Kreis Bergstraße unter 100 liegt.

An den Donnerstagen, 18. März, 25. März und 8. April, finden jeweils um 19 Uhr Künstlergespräche via Zoom statt, in denen die Kunststudenten über ihre Werke und die Beziehungen zu ihren Vorbildern berichten.

Weitere Informationen unter kunstverein-viernheim.de. kos