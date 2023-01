Mannheimer Morgen Plus-Artikel Dreikönigstag 30 Kinder in Viernheim als Sternsinger unterwegs

Am 6. Januar bringen Viernheimer Kinder als Caspar, Melchior und Balthasar den Segen Gottes in die Häuser. Dabei sammeln sie auch Spenden für Kinder in ärmeren Ländern. Anmeldungen sind noch bis Donnerstag möglich