Was die Abi-Traumnote in Schriesheim mit Torten zu tun hat

Ein Abitur sei noch nie so extrem gewesen wie im Jahr 2022. Mit diesen Worten eröffnete Schulleiter Hans-Peter Kohl die Abiturfeier des Kurpfalz-Gymnasiums in der festlich geschmückten Mehrzweckhalle in Schriesheim. „Ihr habt Teamgeist, Willenskraft, Mut und Kreativität bewiesen und dabei Unglaubliches geleistet“, stellte Kohl fest. Zwei schwierige Jahre der Pandemie seien für alle eine große

...