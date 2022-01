Warum es in Schriesheim und Ladenburg zunächst keine weiteren Menschenketten geben wird

Schriesheim/Ladenburg. Ungeachtet der überwältigenden Resonanz am Montag vergangener Woche werden die Initiatoren die Demonstrationen für Solidarität in der Pandemie in Schriesheim und Ladenburg zunächst nicht fortsetzen. „Wir wollen aus Rücksicht auf die aktuelle Corona-Lage die Menschenkette erst einmal nicht wiederholen“, erklärte Fadime Tuncer, Mit-Initiatorin der Schriesheimer Aktion „Uffbasse“. „Es ist uns wichtig, die Polizei und weitere Einsatzkräfte nicht zu überlasten.“ Falls erforderlich, werde man zu einem späteren Zeitpunkt wieder in Aktion treten.

Am letzten Montag versammelten sich 500 Menschen in Schriesheim. © Tangl

Auch in Ladenburg verzichten die Organisatoren bis auf Weiteres auf Menschenketten auf dem Marktplatz unter dem Motto „Ladenburg verbindet“. Aufgrund der positiven Resonanz war zunächst eine zweite Auflage geplant. Dies teilte Markus Bündig, der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins, als Mitorganisator mit. Doch nach der Anmeldung seien mehrere Faktoren zusammengekommen, die zum Umdenken geführt hätten. Die hohen Infektionszahlen im Kreis könne man nicht außer Acht lassen, auch wenn das Ansteckungsrisiko im Freien mit FFP2-Masken und Abstand als gering einzustufen sei. Obendrein wäre die jüngste Vorgabe des Kreises, diesmal alle Teilnehmenden per Papierliste oder App für eine mögliche Kontaktnachverfolgung zu registrieren, kaum umsetzbar gewesen.