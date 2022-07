„Wenn Menschen in Not sind und Hilfe brauchen, dann halten die Schriesheimer zusammen“, kommentierte der Musiker Harald Lehn bei der Spendenübergabe von 1663 Euro an den Sozialfonds. Er und seine Musikerkollegen, den Rock Division, Sweet Velvet und Sound Pilots, hatten am 29. April das Rockkonzert unter dem Motto „Von zart bis hart“ gemeinsam mit dem KSV zugunsten der Ukraine-Flüchtlinge

