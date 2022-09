Von Gerlinde Gregor

Nach einer zweijährigen Zwangspause gibt es sie wieder, die Weinwanderung in Schriesheim. Und zwar im Original, nicht mit Knopf im Ohr und Handy in den Händen, wie im letzten Coronajahr. Am Sonntag, 18. September, geht es quer durch die Weinberge, um zwischen 10 und 18 Uhr an insgesamt zwölf von Winzern betriebenen Stationen bei erlesenen Weinen und Speisen zu

...