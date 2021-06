Von Gerlinde Gregor

Wie fast alle kulturellen Veranstaltungen lag auch die beliebte Orgelmusik zur Marktzeit in Schriesheim wegen der Corona-Pandemie monatelang auf Eis. Jetzt konnte sie endlich wiederbelebt werden. Am Samstagmorgen erklang in der evangelischen Kirche in Schriesheim die historische Orgel wieder und beeindruckte durch ihre mächtige Klangfülle die Marktbesucher, von denen

...